Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Вест Бромвичем»

На 12-й минуте Гарри Кейн счёт открыл, на 26-й минуте Гарет Макаули отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Кейн сумел забить 77-й минуте, а несколько минут спустя оформил хет-трик.



«Тоттенхэм» поднялся на второе место в таблице АПЛ, опережает на одно очко «Ливерпуль» и на четыре отстаёт от «Челси». При этом «Ливерпуль» и «Челси» в этом туре ещё не играли.