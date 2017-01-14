Хет-трик Кейна принёс «Тоттенхэму» крупную победу над «Вест Бромвичем»
В матче 21-го тура английской
Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле разгромил со счётом 4:0 «Вест Бромвич Альбион».
На 12-й минуте Гарри Кейн счёт открыл, на 26-й минуте Гарет Макаули отправил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Кейн сумел забить 77-й минуте, а несколько минут спустя оформил
«Тоттенхэм» поднялся на второе место в таблице АПЛ, опережает на одно очко «Ливерпуль» и на четыре отстаёт от «Челси». При этом «Ливерпуль» и «Челси» в этом туре ещё не играли.
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