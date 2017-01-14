«Юве» не оступится во Флоренции, Джилардино не огорчит «Наполи»

14 января, суббота

20.00. КРОТОНЕ — БОЛОНЬЯ.

Чтобы остаться в серии А «Кротоне» пора не просто начать побеждать, а набирать чемпионский ход. Отставание «акул» от спасительного места составляет восемь очков. Правда, есть матч в запасе, но он… против «Ювентуса». В прошлом туре «Кротоне» был близок к ничьей против «Лацио», но пропустил единственный гол в самой концовке. У «Болоньи» турнирное положение куда лучше, однако проблемы «красно-синих» в атаке весьма серьезны: лишь в двух из восьми последних матчей чемпионата им удавалось поразить чужие ворота. Вся надежда на Дестро. Обе команды лишились по алжирцу из-за Кубка Африки: из «Кротоне» отлучился Месба, а из «Болоньи» — Таидер.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 2,95 Н — 3,10 П2 — 2,64.

22.45. ИНТЕР — КЬЕВО.

«Интер» твердо намерен продолжить победную серию, которая составляет уже четыре матча. Со Стефано Пиоли на посту главного тренера «черно-синие» заметно прибавили в сплоченности и уже штурмуют еврокубковую зону. Да и до лигочемпионского третьего места не так далеко — пять очков. «Кьево» — соперник, конечно, неприятный, жесткий и «сушащий» игру, но атака миланцев во главе с Икарди должна справиться. Перишич, забивший в прошлом туре оба гола «Удинезе», тоже в порядке. Правда, дисквалифицирован один из ключевых исполнителей в центре поля Брозович, но едва ли это станет преградой для победы хозяев.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,46 Н — 4,51 П2 — 7,50.

15 января, воскресенье

14.30. КАЛЬЯРИ — ДЖЕНОА.

У команд одинаково очков — по 23. У «Кальяри» худшая оборона в лиге, команда пропустили уже 43 мяча. Впрочем, в прошлом туре против «Милана» оборона сардинцев смотрелась весьма уверенно, решающий гол Бакки случился лишь в самом конце (а после красную карточку получил наш старый знакомый Бруну Алвеш). Дома «Кальяри» в этом сезоне редко теряет очки: в девяти матчах одержано шесть побед.

А у «Дженоа» на прошлой неделе случилось несчастье: второй раз за неполный год травму крестообразных связок получил голкипер Перин. «Грифоны» в экстренном порядке подписали бразильского вратаря Рубинью, уже выступавшего за клуб с 2006 по 2009 год и проведшего 95 матчей. Впрочем, играть на Сардинии наверняка будет Ламанна. Едва ли сыграет и другой новичок «Дженоа» — марокканец Таарабт, совсем не имевший практики в «Бенфике».

Прогноз «СЭ» — 2:2. Winline: П1 — 2,80 Н — 3,39 П2 — 2,58.

17.00. САССУОЛО — ПАЛЕРМО.

Ожидается, что против «Палермо» впервые за пять месяцев сыграет в старте один из лидеров «Сассуоло» Берарди (также в строю опытный новичок черно-зеленых Аквилани). Для сицилийцев это плохая новость, ведь они и без того в глубоком кризисе и считаются на сегодня, пожалуй, главными претендентами на вылет в серию B. На неделе президент клуба Маурицио Дзампарини хотел в очередной раз сменить тренера и уволить Эудженио Корини. Но Роберто Де Зерби отказался возвращаться на адскую должность.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Winline: П1 — 1,75 Н — 3,81 П2 — 4,82.

17.00. УДИНЕЗЕ — РОМА.

«Рома» отправляется к самой, наверное, непредсказуемой команде серии А. Состав «Удинезе» состоит сплошь из иностранцев, и понять, чем живет эта разнородная бригада, решительно невозможно. То выдаст классный матч с одним из лидеров, то блекло сыграет с аутсайдером. Так что Лучано Спаллетти остается только догадываться, как против его команды сыграют «маленькие зебры», и готовиться к сюрпризам от Луиджи Дель Нери. У «Ромы» хватает кадровых проблем: помимо давно травмированного Флоренци, дисквалифицированы Рюдигер и Де Росси, а Салах на Кубке Африки. Впрочем, это отличный шанс проявить себя для Эль-Шаарави, который с октября выходил в старте лишь однажды. Есть что доказывать и Джеко: у главного бомбардира «волков», похоже, сбился прицел, в последних шести матчах он забил один гол. Новичков этой зимой в «Роме» не ждут.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 4,18 Н — 3,64 П2 — 1,90.

17.00. НАПОЛИ — ПЕСКАРА.

«Наполи» не проигрывает с 29 октября, когда уступил «Ювентусу». А в последнее время вообще показывает максимально яркий результативный футбол. Три забитых гола за матч стали для них нормой. А могут наколотить и больше — «Кальяри» и «Торино» получили не так давно по пять пробоин. И сложно представить, что «Пескаре» удастся горячих неаполитанцев остановить. Разве что проявят себя новички, призванные спасти «дельфинов» от вылета. Бово пришел из «Торино», Черри — из «Юве», Стендардо — из «Аталанты». А еще игроком «Пескары» стал Джилардино, не сумевший проявить свою былую прыть в «Эмполи».

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,18. Н -7,97 П2 — 15,0.

17.00. САМПДОРИЯ — ЭМПОЛИ.

«Эмполи» по началу был главным посмешищем серии А, вообще не забивая. Но потихонечку ситуация в атаке тосканцев выправилась, а в обороне они и без того действовали лучше большинства конкурентов по нижней половине таблицы. В итоге сейчас «Эмполи» хоть и занимает 17-е место, но от зоны вылета ее отделяет запас в семь очков. Однако разжиться хотя бы ничьей в Генуе гостям будет предельно тяжело. Ведь «Сампдория» — это раненый зверь. Поражение команды в Неаполе 1:2 со спорным удалением Сильвестри и решающим голом на 95-й минуте привело президента «Сампы» Массимо Ферреру и всех остальных в бешенство.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Winline: П1 — 1,77 Н — 3,63 П2 — 5,05.

17.00. ЛАЦИО — АТАЛАНТА.

Один из самых интересных матчей тура, ведь между собой сыграют два главных открытия сезона. «Лацио» на 4-м месте, «Аталанта» — на 6-м, причем в случае победы на «Стадио Олимпико» бергамцы римлян обойдут. «Аталанта» по-прежнему в отличной форме, что доказала гостевым разгромом «Кьево» и более чем достойной борьбой с «Юве» в Кубке Италии (туринцы победили 3:2). Главная потеря гостей — ивуариец Кессиэ, улетевший в Габон на Кубок Африки. Кстати, не факт что он вообще вернется — молодым хавбеком интересуются в Англии. Кроме того продан в «Интер» Гальярдини. А вот Кальдара, подписавший контракт с «Юве», останется в Бергамо до конца сезона. «Лацио» не может рассчитывать на Бальде Кейта (Африка), Джорджевича и Лукаку (травмы), зато возвращаются после дисквалификации Фелипе Андерсон и Лулич.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 1,98 Н — 3,54 П2 — 3,97.

22.45. ФИОРЕНТИНА — ЮВЕНТУС.

Во Флоренции ненавидят «Ювентус». И команда, и весь город в целом из штанов готовы выпрыгнуть, лишь бы притормозить зазнавшегося чемпиона последних лет. Тем более сами «фиалки» остро нуждаются в очках, ведь осели на 9-м месте. Остаться даже без Лиги Европы для «Фиорентины» — это страшный провал. Тучи над Паулу Соузой сгущаются. В Кубке Италии команда хоть и обыграла «Кьево» 1:0 благодаря голу Бернардески с пенальти в компенсированное время, но игру показала скучную и беззубую. В атаке многое будет зависеть от Калинича, хотя он, говорят, больше занят сейчас переговорами с китайским клубом — в ближайшее время хорват может стать партнером Витселя. Цена вопроса — 50 миллионов евро.

Ну, а «Юве» в подробном описании не нуждается: туринцы на отличном ходу, их победная серия в чемпионате составляет на данный момент шесть матчей. А заодно возвращается после шести недель восстановления от травмы Бонуччи. Оправился от гриппа Буффон. В атаке у Массимилиано Аллегри тоже приятные заботы: нужно решить, кого из пары Манджукич — Игуаин оставить на скамейке. Потери, конечно, есть (Дани Алвес еще не в строю, Лихштайнер дисквалифицирован, Бенатия и Лемина на Кубке Африки), но «Юве» все равно явный фаворит.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 4,67 Н — 3,54 П2 — 1,84.

16 января, понедельник

22.45. ТОРИНО — МИЛАН.

Буквально на днях команды встречались в Кубке Италии, и бой получился равным. Причем бой в прямом смысле — голкипер «быков» Харт доигрывал поединок с перевязанной головой. Волевую победу на «Сан-Сиро» одержал «Милан». На этот раз команда Синиши Михайловича постарается отомстить красно-черным в Турине. Пока у серба не все получается в клубе, который обладает весьма звездным составом. Лишь временами «Торо» показывает тот футбол, которого ждут от него фанаты. Особенно в обороне. А потому многих удивило приобретение у «Ромы» форварда Итурбе, тогда как нового центрального защитника по-прежнему нет, и забыть о проданном еще летом Глике никак не получается. Так что вся надежда хозяев — на яростные атаки. Справится ли с ними «Милан»?

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 2,37 Н — 3,33 П2 — 3,05.