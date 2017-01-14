Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28427437/
14 января 2017, 17:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В окружении Месси удивлены решением «Барселоны» уволить Гратакоса

Решение «Барселоны» уволить с поста директора клуба Пере Гратакоса вызвало удивление в окружении нападающего каталонцев Лионеля Месси.

Клуб принял данное решение из-за высказываний Гратакоса о том, что Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде. «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком, — заявил он.

По данным Mundo Deportivo, Месси с Гратакосом связывают хорошие отношения — при нём футболист дебютировал в «Барселоне Б» в 2004 году. Кроме этого, сам аргентинец неоднократно высказывался в том же ключе, отмечая, что игра команды не зависит от одного футболиста. Гратакос продолжит работать в клубе в рамках проекта Masia 360.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России