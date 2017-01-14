В окружении Месси удивлены решением «Барселоны» уволить Гратакоса
Решение «Барселоны» уволить с поста директора клуба Пере Гратакоса вызвало удивление в окружении нападающего каталонцев Лионеля Месси.
Клуб принял данное решение
По данным Mundo Deportivo, Месси с Гратакосом связывают хорошие отношения — при нём футболист дебютировал в «Барселоне Б» в 2004 году. Кроме этого, сам аргентинец неоднократно высказывался в том же ключе, отмечая, что игра команды не зависит от одного футболиста. Гратакос продолжит работать в клубе в рамках проекта Masia 360.
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