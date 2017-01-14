В окружении Месси удивлены решением «Барселоны» уволить Гратакоса

Клуб принял данное решение из-за высказываний Гратакоса о том, что Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде. «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком, — заявил он.



По данным Mundo Deportivo, Месси с Гратакосом связывают хорошие отношения — при нём футболист дебютировал в «Барселоне Б» в 2004 году. Кроме этого, сам аргентинец неоднократно высказывался в том же ключе, отмечая, что игра команды не зависит от одного футболиста. Гратакос продолжит работать в клубе в рамках проекта Masia 360.