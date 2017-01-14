Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28427433/
14 января 2017, 17:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Леганес» и «Атлетик» победителя выявить не сумели

В матче 18-го тура испанской Примеры на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» местный «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао.

Встреча завершилась вничью, голами команды зрителей порадовать не смогли.

«Атлетик» имеет в активе 28 очков и занимает седьмую строчку в таблице испанского чемпионата, а «Леганес», который не может победить на протяжении шести последних матчей, идёт на 16-й строчке с 17 очками. В следующем туре «Атлетик» 22 января примет «Атлетико», а «Леганес» 21-го числа сыграет на выезде с «Алавесом».

Леганес
Новости Матчи Состав Статистика
Атлетик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

ФК «Барселона» обыграл «Атлетик» и вышел в ¼ финала Кубка Испании

ФК «Барселона» обыграл «Атлетик» и вышел в ¼ финала Кубка Испании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. «Барселона» победила «Атлетик» по сумме двух матчей и вышла в ¼ финала Кубка Испании по футболу. Ответная встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России