«Леганес» и «Атлетик» победителя выявить не сумели
В матче 18-го тура испанской Примеры на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» местный «Леганес» принимал «Атлетик» из Бильбао.
Встреча завершилась вничью, голами команды зрителей порадовать не смогли.
«Атлетик» имеет в активе 28 очков и занимает седьмую строчку в таблице испанского чемпионата, а «Леганес», который не может победить на протяжении шести последних матчей, идёт на 16-й строчке с 17 очками. В следующем туре «Атлетик» 22 января примет «Атлетико», а «Леганес» 21-го числа сыграет на выезде с «Алавесом».
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