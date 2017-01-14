«Леганес» и «Атлетик» победителя выявить не сумели

Встреча завершилась вничью, голами команды зрителей порадовать не смогли.



«Атлетик» имеет в активе 28 очков и занимает седьмую строчку в таблице испанского чемпионата, а «Леганес», который не может победить на протяжении шести последних матчей, идёт на 16-й строчке с 17 очками. В следующем туре «Атлетик» 22 января примет «Атлетико», а «Леганес» 21-го числа сыграет на выезде с «Алавесом».