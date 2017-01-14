«Реал» выразил поддержку Рамосу в связи с инцидентами в матче с «Севильей»

Мадридский клуб играл на выезде и завершил встречу ничьей со счётом 3:3. Сам Рамос, ставший автором одного гола, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля, которые также бросали в него посторонние предметы.



«Мадридский “Реал” хочет выразить полную и абсолютную поддержку нашему капитану и игроку сборной Испании Серхио Рамосу. Его поведение на протяжении всей карьеры стало эталоном для всех любителей футбола и спорта. “Реал” не согласен с проявлением насилия в любой форме. Футбол является местом для единения, а не местом для оскорблений, бросанием предметов и проявления насилия. Наш клуб всегда проявлял готовность к сотрудничеству с другими командами в вопросах борьбы с насилием на футбольных стадионах», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.



Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».