Форвард «Легии» Прийович перейдет в киевское «Динамо»

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Как информирует Przeglad Sportowy, «Динамо» заплатит за игрока более двух миллионов евро. Ранее на футболиста претендовал ПАОК. В текущем сезоне 26-летний Александар Прийович провел 24 матча за «Легию» и забил восемь мячей.