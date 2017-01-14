Форвард «Легии» Прийович перейдет в киевское «Динамо»
Швейцарский нападающий варшавской «Легии» Александар Прийович станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают польские СМИ.
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Как информирует Przeglad Sportowy, «Динамо» заплатит за игрока более двух миллионов евро. Ранее на футболиста претендовал ПАОК. В текущем сезоне 26-летний Александар Прийович провел 24 матча за «Легию» и забил восемь мячей.
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