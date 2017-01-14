Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28427101/
14 января 2017, 16:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Челси» просили Косту извиниться перед тренерами после ссоры с Конте

Футболисты «Челси» пытались уговорить форварда Диего Косту извиниться перед наставником Антонио Конте и двумя фитнес-тренерами команды за ссору, сообщает The Telegraph.

По информации издания, игроки команды выступили в роли миротворцев и пытались убедить испанского форварда извиниться за произошедшее, а также попросили игнорировать интерес китайского клуба как минимум до лета. Также сообщается, что, возможно, Диего решил послушать партнёров по команде, так как вечером в пятницу, несмотря на конфликтную ситуацию, он написал в своём «инстаграме»: «Вперёд, “Челси”!» Пост игрока в социальной сети практически сразу лайкнули капитан защитник Джон Терри и хавбек Сеск Фабрегас, которые были среди тех партнёров по команде, кто ранее пытались убедить Косту извиниться перед тренерами.

Ранее сообщалось, что на одной из тренировок Коста вступил в словесную перепалку с двумя фитнес-тренерами команды. В спор вмешался Конте, который заступился за представителей тренерского штаба, в результате чего между ним и Костой случился конфликт. По завершении конфликта итальянский специалист крикнул испанцу: «Убирайся в Китай». Такая реакция Конте объясняется тем, что игрок получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Наставник «Челси» принял решение не включать Диего в заявку на матч 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится сегодня, 14 января.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России