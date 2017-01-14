Игроки «Челси» просили Косту извиниться перед тренерами после ссоры с Конте

По информации издания, игроки команды выступили в роли миротворцев и пытались убедить испанского форварда извиниться за произошедшее, а также попросили игнорировать интерес китайского клуба как минимум до лета. Также сообщается, что, возможно, Диего решил послушать партнёров по команде, так как вечером в пятницу, несмотря на конфликтную ситуацию, он написал в своём «инстаграме»: «Вперёд, “Челси”!» Пост игрока в социальной сети практически сразу лайкнули капитан защитник Джон Терри и хавбек Сеск Фабрегас, которые были среди тех партнёров по команде, кто ранее пытались убедить Косту извиниться перед тренерами.



Ранее сообщалось, что на одной из тренировок Коста вступил в словесную перепалку с двумя фитнес-тренерами команды. В спор вмешался Конте, который заступился за представителей тренерского штаба, в результате чего между ним и Костой случился конфликт. По завершении конфликта итальянский специалист крикнул испанцу: «Убирайся в Китай». Такая реакция Конте объясняется тем, что игрок получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Наставник «Челси» принял решение не включать Диего в заявку на матч 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится сегодня, 14 января.