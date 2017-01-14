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14 января 2017, 16:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает и Жозе Моуринью, и Хосепа Гвардьолу выдающимися тренерами.

Тем не менее, один из них мотивирует шведа больше другого.

— Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека, — цитирует Sky Sports Ибрагимовича. — У меня была возможность поработать с обоими, я выигрывал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой.

Манчестер Юнайтед
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