Златан Ибрагимович: Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает и Жозе Моуринью, и Хосепа Гвардьолу выдающимися тренерами.
Тем не менее, один из них мотивирует шведа больше другого.
— Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека, — цитирует Sky Sports Ибрагимовича. — У меня была возможность поработать с обоими, я выигрывал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой.
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