Златан Ибрагимович: Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека

Тем не менее, один из них мотивирует шведа больше другого.

— Пеп или Моуринью? Два великих тренера, два разных человека, — цитирует Sky Sports Ибрагимовича. — У меня была возможность поработать с обоими, я выигрывал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой.