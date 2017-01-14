«Тяньцзинь Цюаньцзянь» может приобрести нападающего «Торино» Белотти

В контракте 23-летнего форварда с итальянской командой прописана сумма отступных в размере € 100 млн и китайский клуб, главным тренером которого является Фабио Каннаваро, будет готов заплатить эту сумму, сообщает Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport.



Источник отмечает, что «Тяньцзинь Цюаньцзянь» ещё не делал официального предложение по Белотти. В китайском клубе хотят знать намерения нападающего «Челси» Диего Косты, который после ссоры с главным тренером Антонио Конте может покинуть лондонский клуб и продолжить карьеру в Китае.