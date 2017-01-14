Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28426927/
14 января 2017, 16:11 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

На увольнениях из «Челси» Моуринью заработал 36 миллионов евро

Стала известна сумма, которую португальский специалист Жозе Моуринью получил после увольнения из «Челси» в 2007 году, сообщает Sky Sports.

Нынешнему наставнику «Манчестер Юнайтед» и его сотрудникам лондонцы за разрыв контракта заплатили 26,5 миллионов. Отмечается, что в 2015 году Моуринью за разрыв контракта получил гораздо меньше — всего 9,5 миллионов евро.

Португалец работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Издевательство над гимном России: скандал на МЧМ-2017

Наши хоккеистки избили сборную Чехии

Великий "Зубастик" просто в шоке