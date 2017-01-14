На увольнениях из «Челси» Моуринью заработал 36 миллионов евро
Стала известна сумма, которую португальский специалист Жозе Моуринью получил после увольнения из «Челси» в 2007 году, сообщает Sky Sports.
Нынешнему наставнику «Манчестер Юнайтед» и его сотрудникам лондонцы за разрыв контракта заплатили 26,5 миллионов. Отмечается, что в 2015 году Моуринью за разрыв контракта получил гораздо меньше — всего 9,5 миллионов евро.
Португалец работал в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015 год. Под его руководством клуб три раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок страны.
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