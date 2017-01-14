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14 января 2017, 15:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду, пропустивший последний матч «Реала», сыграет с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сыграет в матче 18-го тура испанской Примеры с «Севильей».

31-летний португалец не был включён в заявку мадридской команды на ответную игру 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:3).

«Он отдохнул в четверг, но очень хорошо работал на этой неделе и вернётся в завтрашнем матче», — приводит слова Зидана Bernabéu Digital.
Матч «Севилья» — «Реал» состоится в воскресенье, начало — в 22:45. Бери Роналду в свой состав и участвуй в конкурсах с денежными призами!

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