Роналду, пропустивший последний матч «Реала», сыграет с «Севильей»

31-летний португалец не был включён в заявку мадридской команды на ответную игру 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи» (3:3).



«Он отдохнул в четверг, но очень хорошо работал на этой неделе и вернётся в завтрашнем матче», — приводит слова Зидана Bernabéu Digital.

Матч «Севилья» — «Реал» состоится в воскресенье, начало — в 22:45. Бери Роналду в свой состав и участвуй в конкурсах с денежными призами!