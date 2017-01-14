На просмотр в «Иртыш» прибыл ивуарийский форвард
В расположение павлодарского «Иртыша» в Турции прибыл 30-летний ивуарийский форвард Франк Джа Джедже.
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Джа Джедже — воспитанник футбольной школы «Пари Сен-Жермен». Выступал за французские, «Брест», «Пари Сен-Жермен», «Гренобль», «Страсбур», «Ванн», «Арль-Авиньон», «Ницца», украинский «Черноморец», норвежский «Сарпсборг 08», минское «Динамо» и шотландский «Хиберниан».
Нападающий присоединился к «Иртышу» в Белеке и уже успел принять участие в утренней тренировке команды.
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