«Уезжай в Китай!» Почему поссорились Конте и Диегу Коста

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На всех спортивных полосах ведущих британских газет сегодня красуется Диегу Коста. Но повод совсем не праздничный — в пятницу стало известно, что мятежный нападающий «Челси» поссорился с Антонио Конте и оказался вне заявки на субботнюю встречу с «Лестером».

О буйном нраве испанского бразильца всем давно известно. Тем удивительнее, что всю первую половину сезона из синего клуба не поступало новостей о драках или хотя бы конфликтах с участием Диегу Косты. Более того, грозный нападающий в этом сезоне даже время от времени давал интервью в смешанной зоне — казалось, Конте его перевоспитал.

Но бомба замедленного действия все-таки рванула. По информации Daily Mail, на днях Диегу Коста пожаловался на боль врачам «Челси», а те после осмотра звезды не выявили у него никаких серьезных проблем со здоровьем. Об этом стало известно Конте, который встал на сторону докторов. Коста заартачился и обиделся, что и вылилось в конфликт с тренером.

Разумеется, британские СМИ тут же взяли лопаты и начали копать. Репортерам Sky, а это, несомненно, достоверный источник, даже удалось выяснить, что именно кричал Конте капризному форварду: «Уезжай в Китай!».

Возможно, итальянец что-то знал, потому что сразу после новости о скандале в «Челси» сеть опутали слухи об интересе к Косте из Китая. Тот же Sky сообщил, что испанский бразилец не тренировался целых три дня после того, как его агенту поступило предложение из Поднебесной. Предложение жирнее некуда: 30 миллионов фунтов (34,2 миллиона евро) в год. С такой зарплатой нападающий может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира после Тевеса, недавно перешедшего в «Шанхай Шэньхуа».

Этот слух косвенно подтверждается тем фактом, что именно в пятницу в Китай приехал представитель Диегу Косты — небезызвестный Жорже Мендеш. В твиттере даже появилось фото, на котором суперагент позирует с президентом клуба «Тянцзинь Цюаньцзянь» (новое место работы Витселя).

«Челси» отказывается продавать Косту — британские СМИ утверждают, что Роман Абрамович не намерен расставаться с форвардом сборной Испании до тех пор, пока в 2019 году не истечет его контракт. Конечно, бывают предложения, от которых трудно отказаться, но с лучшим бомбардиром команды распрощаться куда сложнее, чем с запасным полузащитником Оскаром.

Интересно, что и сам Коста в пятницу вечером подкинул новую тему для обсуждения: в своем инстаграме он опубликовал фото с загадочной подписью «Вперед, “Челси”!» Загадочной — потому что это можно расценивать и как насмешки над всеобщей истерией, и как прощальный жест.