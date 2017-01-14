«Уезжай в Китай!» Почему поссорились Конте и Диегу Коста
В «Челси» громкий скандал — у лучшего бомбардира и главного тренера лидера
премьер-лиги произошел серьезный конфликт. Теперь Диегу Коста может стать игроком китайского клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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На всех спортивных полосах ведущих британских газет сегодня красуется Диегу Коста. Но повод совсем не праздничный — в пятницу стало известно, что мятежный нападающий «Челси» поссорился с Антонио Конте и оказался вне заявки на субботнюю встречу с «Лестером».
О буйном нраве испанского бразильца всем давно известно. Тем удивительнее, что всю первую половину сезона из синего клуба не поступало новостей о драках или хотя бы конфликтах с участием Диегу Косты. Более того, грозный нападающий в этом сезоне даже время от времени давал интервью в смешанной зоне — казалось, Конте его перевоспитал.
Но бомба замедленного действия
Разумеется, британские СМИ тут же взяли лопаты и начали копать. Репортерам Sky, а это, несомненно, достоверный источник, даже удалось выяснить, что именно кричал Конте капризному форварду: «Уезжай в Китай!».
Возможно, итальянец
Этот слух косвенно подтверждается тем фактом, что именно в пятницу в Китай приехал представитель Диегу Косты — небезызвестный Жорже Мендеш. В твиттере даже появилось фото, на котором суперагент позирует с президентом клуба «Тянцзинь Цюаньцзянь» (новое место работы Витселя).
«Челси» отказывается продавать Косту — британские СМИ утверждают, что Роман Абрамович не намерен расставаться с форвардом сборной Испании до тех пор, пока в 2019 году не истечет его контракт. Конечно, бывают предложения, от которых трудно отказаться, но с лучшим бомбардиром команды распрощаться куда сложнее, чем с запасным полузащитником Оскаром.
Интересно, что и сам Коста в пятницу вечером подкинул новую тему для обсуждения: в своем инстаграме он опубликовал фото с загадочной подписью «Вперед, “Челси”!» Загадочной — потому что это можно расценивать и как насмешки над всеобщей истерией, и как прощальный жест.
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