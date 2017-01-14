Компани готов помочь «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном»

«Мы уже не первый раз говорим о возвращении Венсана Компани… Надеюсь, что он будет играть без перерывов — нельзя отрицать, что, когда Венсан в хорошей форме, он первоклассный защитник. Любому игроку нужно время на восстановление от серьёзной травмы. Он намерен бороться за полную реабилитацию и знает, что нужно делать.



Венсану нужно постепенно вернуться в игру и неделя за неделей восстановить игровую форму. На это нужно время, которое не всегда есть в нашем распоряжении, но важно, чтобы Венсан знал, что мы готовы ждать, и делал то, что требуется», — приводит слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы клубная пресс-служба.

Бельгийский защитник последний раз сыграл в матче с «Кристал Пэлас» (2:1), который состоялся 19 ноября.