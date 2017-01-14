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14 января 2017, 14:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола не попал в список 10 лучших тренеров всех времён по версии УЕФА

Официальный сайт УЕФА опубликовал свою версию 10 лучших тренеров за всё время существования организации, которая была основана в 1954 году.

Официальный сайт <span class=error>УЕФА</span> опубликовал свою версию 10 лучших тренеров за всё время существования организации которая была основана в 1954 году. Увеличить
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В списке не оказалось главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, который благодаря своим успехам в «Барселоне» и «Баварии» является одним из самых титулованных тренеров мирового футбола.

По мнению УЕФА, самое большое влияние на европейский футбол оказали следующие специалисты: Брайан Клафф, Йохан Круифф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.
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