Сергей Попков: К сожалению, у нас на сборе присутствуют не все, кого мы хотели видеть
Помощник главного тренера шымкентского «Ордабасы» Сергей Попков рассказал о задачах которые стоят перед командой на январских
учебно-тренировочных сборах в Турции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Первый январский сбор несет в себе несколько основных функций. Первое это фундаментальная и функциональная подготовка, здесь и элементы тактики присутствуют, по мимо всего прочего, то есть мы формируем команду. К сожалению, у нас не все на сборе присутствуют, кого мы хотели видеть. Не все легионеры подъехали еще, по разным причинам. Один из основных моментов, что мы через
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