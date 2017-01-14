Сергей Попков: К сожалению, у нас на сборе присутствуют не все, кого мы хотели видеть

— Первый январский сбор несет в себе несколько основных функций. Первое это фундаментальная и функциональная подготовка, здесь и элементы тактики присутствуют, по мимо всего прочего, то есть мы формируем команду. К сожалению, у нас не все на сборе присутствуют, кого мы хотели видеть. Не все легионеры подъехали еще, по разным причинам. Один из основных моментов, что мы через учебно-тренировочный процесс и теоретические занятия и через игры, мы формируем команду. Первый этап подготовки — функциональный заклад. В каждом контрольном матче нужно стремится к максимальному результату, но сейчас мы готовимся не к играм, а на оборот, игры являются средством подготовки, поэтому мы здесь большую группу молодежи просматриваем и даем поиграть всем. Конечно хочется всегда побеждать, но результат на втором плане. В первом матче мы с тремя легионерами в составе вышли, а второй с двумя. Это как бы подразумевает, что основного полсостава — легионеры, должны быть ведущие футболисты.