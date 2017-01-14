Ибрагимович: Другой на моём месте зарабатывал бы в Китае, но я принял вызов
35-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему в столь солидном для футболиста возрасте решил сделать выбор в пользу АПЛ.
«Другой человек на моём месте выбрал бы самый лёгкий путь — поехал бы за границу, зарабатывал бы деньги в Китае или ещё
Я не люблю простые задачи, лёгкую работу, простые цели. Я всегда сталкивался с трудностями, где бы не оказывался. Мне нужно было делать гораздо больше, чем другим. И вот так я вижу это здесь — в 35 лет, люди говорили, что это будет невозможно, но я делаю то, что способен делать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.
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