Ибрагимович: Другой на моём месте зарабатывал бы в Китае, но я принял вызов

«Другой человек на моём месте выбрал бы самый лёгкий путь — поехал бы за границу, зарабатывал бы деньги в Китае или ещё где-то и довольствовался бы своей карьерой. Я принял вызов, таков мой выбор. Вот почему я выбрал “Манчестер Юнайтед” в ситуации, когда у клуба были трудности последние годы. И если я смогу выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив.



Я не люблю простые задачи, лёгкую работу, простые цели. Я всегда сталкивался с трудностями, где бы не оказывался. Мне нужно было делать гораздо больше, чем другим. И вот так я вижу это здесь — в 35 лет, люди говорили, что это будет невозможно, но я делаю то, что способен делать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.