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14 января 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович: Другой на моём месте зарабатывал бы в Китае, но я принял вызов

35-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, почему в столь солидном для футболиста возрасте решил сделать выбор в пользу АПЛ.

«Другой человек на моём месте выбрал бы самый лёгкий путь — поехал бы за границу, зарабатывал бы деньги в Китае или ещё где-то и довольствовался бы своей карьерой. Я принял вызов, таков мой выбор. Вот почему я выбрал “Манчестер Юнайтед” в ситуации, когда у клуба были трудности последние годы. И если я смогу выполнить задачу по возвращению клуба на вершину, буду более чем счастлив.

Я не люблю простые задачи, лёгкую работу, простые цели. Я всегда сталкивался с трудностями, где бы не оказывался. Мне нужно было делать гораздо больше, чем другим. И вот так я вижу это здесь — в 35 лет, люди говорили, что это будет невозможно, но я делаю то, что способен делать», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

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