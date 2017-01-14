Конте во время ссоры с Костой крикнул, чтобы тот убирался из «Челси» в Китай
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с нападающим команды Диего Костой во время одной из тренировок, сообщает Sky Sports.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации издания, всё началось с того, что форвард вступил в словесную перепалку с двумя
Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится сегодня, так как поссорился с Конте
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