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14 января 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте во время ссоры с Костой крикнул, чтобы тот убирался из «Челси» в Китай

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с нападающим команды Диего Костой во время одной из тренировок, сообщает Sky Sports.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> поссорился с нападающим команды Диего <span class=error>Костой</span> во время одной из тренировок сообщает Sky Sports. Увеличить
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По информации издания, всё началось с того, что форвард вступил в словесную перепалку с двумя фитнесс-тренерами команды. В спор вмешался Конте, который заступился за представителей тренерского штаба, в результате чего между ним и Костой случился конфликт. По завершении конфликта, итальянский специалист крикнул испанцу «убирайся в Китай». Такая реакция Конте объясняется тем, что игрок получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится сегодня, так как поссорился с Конте из-за разногласий по поводу его травмы. Наставник «Челси» не включил форварда в заявку на матч.

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