Конте во время ссоры с Костой крикнул, чтобы тот убирался из «Челси» в Китай

По информации издания, всё началось с того, что форвард вступил в словесную перепалку с двумя фитнесс-тренерами команды. В спор вмешался Конте, который заступился за представителей тренерского штаба, в результате чего между ним и Костой случился конфликт. По завершении конфликта, итальянский специалист крикнул испанцу «убирайся в Китай». Такая реакция Конте объясняется тем, что игрок получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, который готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.



Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити», который состоится сегодня, так как поссорился с Конте из-за разногласий по поводу его травмы. Наставник «Челси» не включил форварда в заявку на матч.