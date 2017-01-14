Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, встречу также пропустят полузащитники Серхи Роберто и Денис Суарес.



В то же время отмечается возвращение в состав полузащитника Андре Гомеша, а также защитников Алейкса Видаля и Жереми Матьё.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» состоится в субботу, 14 января, на стадионе «Камп Ноу», начало — в 18:15 мск.

