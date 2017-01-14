Пике пропустит матч «Барселона» — «Лас-Пальмас»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не включил защитника Херарда Пике в заявку каталонской команды на матч 18-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом».
Как сообщает официальный сайт
В то же время отмечается возвращение в состав полузащитника Андре Гомеша, а также защитников Алейкса Видаля и Жереми Матьё.
Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» состоится в субботу, 14 января, на стадионе «Камп Ноу», начало — в 18:15 мск.
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