Дарио Срна: Остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением

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Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 34-летнему хорвату со стороны «Барселоны».

— Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру», — цитирует segodnya.ua Срну. — Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением. Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере».