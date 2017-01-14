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14 января 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дарио Срна: Остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна сообщил, что не собирается покидать донецкую команду.

Капитан донецкого Шахтера <span class=error>Дарио</span> <span class=error>Срна</span> сообщил что не собирается покидать донецкую команду. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 34-летнему хорвату со стороны «Барселоны».

— Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру», — цитирует segodnya.ua Срну. — Я остаюсь в «Шахтере» и доволен этим решением. Послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается «Барселоны», не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в «Шахтере».

Шахтер Д
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