Хедира может продолжить карьеру в MLS

В 29-летнем футболисте сборной Германии заинтересован клуб MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступает бывший одноклубник Хедиры Андреа Пирло.

Контракт немца с туринским клубом рассчитан до лета 2019 года. В «Ювентус» футболист перешел на правах свободного агента летом 2015 года. Всего за клуб он провел 46 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 передач. Ранее он выступал за «Штутгарт» и «Реал».