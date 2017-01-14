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14 января 2017, 13:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хедира может продолжить карьеру в MLS

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в США, сообщает Football Italia.

В 29-летнем футболисте сборной Германии заинтересован клуб MLS «Нью-Йорк Сити», за который выступает бывший одноклубник Хедиры Андреа Пирло.

Контракт немца с туринским клубом рассчитан до лета 2019 года. В «Ювентус» футболист перешел на правах свободного агента летом 2015 года. Всего за клуб он провел 46 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 6 передач. Ранее он выступал за «Штутгарт» и «Реал».

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