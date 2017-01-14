Войчех Щенсны: Мое будущее? Оно в руках Венгера

26-летний польский вратарь второй сезон играет за «Рому» и в текущем сезоне пропустил 18 мячей в 19 встречах серии А. Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен сохранить Щенсны.

— Мое будущее? Я и сам пока ничего не знаю, — цитирует Goal.com Щенсны. — Мое будущее находится в руках Арсена Венгера, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. В моем контракте нет суммы отступных. Приятно, что за меня борются такие сильные клубы, как «Арсенал» и «Рома».