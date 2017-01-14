Войчех Щенсны: Мое будущее? Оно в руках Венгера
Голкипер «Арсенала» Войчех Щенсны, на правах аренды выступающий за «Рому» заявил, что пока не знает, в каком клубе продолжит свою карьеру.
26-летний польский вратарь второй сезон играет за «Рому» и в текущем сезоне пропустил 18 мячей в 19 встречах серии А. Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен сохранить Щенсны.
— Мое будущее? Я и сам пока ничего не знаю, — цитирует Goal.com Щенсны. — Мое будущее находится в руках Арсена Венгера, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. В моем контракте нет суммы отступных. Приятно, что за меня борются такие сильные клубы, как «Арсенал» и «Рома».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter