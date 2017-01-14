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14 января 2017, 13:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эмери: Трудно найти классного нападающего, а купить его зимой — тем более

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

«Клуб рассматривает варианты, которые помогут улучшить состав и сделать команду более конкурентоспособной. Трудно найти классного нападающего, а купить его зимой тяжелее вдвойне. Мы много говорим о запасном варианте для Кавани, но у нас еще есть Бен-Арфа, он тоже может играть на этой позиции.

Мы можем купить кого-нибудь и на другую позицию. Мы просто хотим улучшить команду», — цитирует Эмери Goal.

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