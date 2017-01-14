Эмери: Трудно найти классного нападающего, а купить его зимой — тем более
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.
«Клуб рассматривает варианты, которые помогут улучшить состав и сделать команду более конкурентоспособной. Трудно найти классного нападающего, а купить его зимой тяжелее вдвойне. Мы много говорим о запасном варианте для Кавани, но у нас еще есть
Мы можем купить
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