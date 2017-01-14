«Челси» и «Арсенал» вновь потеряют очки

14 января, суббота

15.30. ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ.

Одолев «Челси», «шпоры» получили мощнейший заряд адреналина, на багаже которого можно было бы несколько дней подряд громить даже «Барселону» с «Реалом». Однако с тех прошло полторы недели, за это время «Тоттенхэм» не провел ни одного матча в премьер-лиге, так что действие инъекции немного выветрилось. Но не до конца: таблица все еще помнит подвиг команды Маурисио Покеттино, да и для самих футболистов высокая позиция является дополнительным стимулом. Правда, «Вест Бромвич» может опустить «шпор» на землю — «дрозды» в последних четырех матчах на «Уайт Харт Лейн» не проигрывали и сейчас снова намерены набрать очки. Но команда Тони Пьюлиса в этом сезоне слабо играет против лидеров чемпионата, так что и сейчас вряд ли сдюжит.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.32 — Н 5.30 — П2 10.00.

18.00. БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН.

Домашние матчи — хлеб для «Бернли». Только «Тоттенхэм» и «Челси» в этом сезоне выигрывали чаще «бордовых» на своем стадионе. Редкому гостю удается справиться с вязкой обороной команды Шона Дайча, и следующим в число ее жертв войдет «Саутгемптон». «Святые» в середине недели оставили массу сил и эмоций в игре Кубка лиги с «Ливерпулем», а «Бернли» все это время отдыхал. Дежурная минимальная победа «бордовых» наиболее вероятна.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 3.61 — Н 3.26 — П2 2.19.

18.00. ХАЛЛ — БОРНМУТ.

Дебют Марку Силвы выдался неоднозначным — с одной стороны, «Халл» долго держался в матче с «Манчестер Юнайтед», а с другой, «тиграм» сильно везло. Но удача сопутствовала «Халлу» только в игровых эпизодах — очередные повреждения важных футболистов превратили лазарет команды в проходной двор. «Борнмут» тоже находится не в лучшей форме, но у «вишенок» хотя бы нет столько травмированных, да и времени на восстановление от предыдущей встречи было больше.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.28 — Н 3.39 — П2 2.27.

18.00. САНДЕРЛЕНД — СТОУК СИТИ.

Стартовал Кубок Африки — и «Стоук» сразу потерял трех игроков. Бони, Собхи и Диуф в ближайшие недели «гончарам» не помогут. У «Сандерленда» тоже забрали трио африканцев — Ндонга, Коне и Хазри. При этом у «черных котов» и так целых десять травмированных, так что выбор у Дэвида Мойеса невелик. Но пока у «Сандерленда» есть в распоряжении Дефо, шансы на очки остаются. Тем более, «Стоук» в последнее время выглядит неважно, а неделю назад даже вылетел на ранней стадии Кубка от «Вулверхэмптона».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.05 — Н 3.30 — П2 2.45.

18.00. УОТФОРД — МИДЛСБРО.

За «шершней» тревожно: после яркого осеннего отрезка «Уотфорд» стал медленно угасать и к середине января обнаружил себя всего в шести очках от зоны вылета. «Мидлсбро» поблизости, но команда Айтора Каранки весь сезон топчется у края, с трудом выдавливая из себя голы. Обоим соперникам нужны очки, и оба к защите относятся лучше, чем к атаке. Грядет «низовой» матч с минимумом моментов.

Прогноз «СЭ» — 0:0. Прогноз WinLine — П1 2.49 — Н 3.07 — П2 3.19.

18.00. ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС.

Новость недели от Славена Билича: Пайет попросил продать себя в зимнее трансферное окно, так что с ювелирными штрафными ударами «Олимпийский» может распрощаться. Вероятно, и с хорватским тренером стадион «Вест Хэма» тоже скоро разойдется: «молотобойцы» весь сезон не могут обрести себя, а в последней игре получили мощный удар по подбородку от «Манчестер Сити» — 0:5. «Пэлас» тоже не в форме, но Сэм Эллардайс пока лишь раскачивается. Всю карьеру он умел побеждать аутсайдеров и слабых середняков.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.42 — Н 3.34 — П2 3.07.

18.00. СУОНСИ — АРСЕНАЛ.

«Лебеди» настроились серьезно: спасать валлийцев от вылета будет экс-помощник Карло Анчелотти Пол Клемент, при котором «Дерби Каунти» демонстрировал неплохие результаты. Факт назначения нового тренера, а также недавняя история встреч с «Арсеналом» должны повлиять на исход этого матча. «Суонси» в последних пяти играх с лондонцами побеждал трижды и был близок к тому, чтобы отобрать очки у команды Арсена Венгера в первом круге. Плюс — «Арсенал» в последних турах выглядел неубедительно и даже чуть не вылетел из Кубка от «Престона». Велика вероятность, что лондонцы потеряют очки в Уэльсе.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 6.08 — Н 4.59 — П2 1.52.

20.30. ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ.

Вот и настал момент, в котором проверяются чемпионские амбиции: «Челси» резко оборвал победную серию на «Уайт Харт Лейн», да еще и в команде назрел конфликт — Диегу Коста поссорился-таки с Антонио Конте и не попал в заявку на игру с «Лестером». Сам чемпион Англии набрал неплохой ход — две победы и ничья в трех последних матчах. К тому же «Лестер» в этом сезоне львиную долю очков набирает дома и не жалеет даже грандов. «Челси» может второй раз подряд потерять очки.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 5.44 — Н 3.92 — П2 1.66.

15 января, воскресенье

16.30. ЭВЕРТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ.

«Гудисон Парк» перестал быть крепостью для «Эвертона»: «ириски» потерпели два поражения в трех последних домашних матчах, и в воскресенье зреет еще одно. Для команды Роналда Кумана сейчас важнее всего найти мотивацию: в премьер-лиге дела не клеятся, из обоих кубковых турниров «Эвертон» уже вылетел… Да и травмы испортили сезон — потеря Боласи уже сказывается на игре «ирисок». «Манчестер Сити» же все еще максимально настроен на результат, и даже невнятная статистика последних игр в синей части Ливерпуля не должна повлиять на исход встречи.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 4.35 — Н 3.83 — П2 1.82.

19.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ.

Сколько раз такое было в нынешнем сезоне: завышенные ожидания от центральной встречи тура между двумя грандами оборачивались пресной игрой. Вероятно, так будет и сейчас: в первом круге Жозе Моуринью мастерски засушил игру гиперактивного тогда «Ливерпуля» и не скрывал удовлетворения от нулевой ничьей. Сейчас все для «красных» еще хуже: они потеряли Мане из-за Кубка Африки, расплескали форму и вообще стали действовать куда медленнее, чем осенью — сказываются интенсивный график и высокие требования Юргена Клоппа. Напротив, «МЮ» на всех порах мчится к месту в Лиге чемпионов — девять побед подряд во всех турнирах. Родные стены должны укрепить веру «красных дьяволов» в свои силы, но результативной встречи не ждите.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.10 — Н 3.44 — П2 3.65.