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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28425358/
14 января 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Спортивный директор «Коринтианс» против подписания Дрогба

Спортивный директор «Коринтианс» Флавио Адауто опроверг слухи о возможном подписании контракта с нападающим Дидье Дрогба.

38-летний ивуариец является свободным агентом, так как покинул «Монреаль», и занимается поисками новой команды. В прошлом сезоне MLS он в 27 матчах забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

— При всем уважении к Дрогба, но я не одобряю идею подписания с ним контракта, — цитирует L'Equipe Адауто. — Я прошу прощения у болельщиков, которые будут разочарованы такими новостями.
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