Спортивный директор «Коринтианс» против подписания Дрогба

38-летний ивуариец является свободным агентом, так как покинул «Монреаль», и занимается поисками новой команды. В прошлом сезоне MLS он в 27 матчах забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

— При всем уважении к Дрогба, но я не одобряю идею подписания с ним контракта, — цитирует L'Equipe Адауто. — Я прошу прощения у болельщиков, которые будут разочарованы такими новостями.