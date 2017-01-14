Элбер, Салихамиджич и Лизаразю назначены послами «Баварии»

Французский защитник Биксант Лизаразю, боснийский фланговый полузащитник Хасан Салихамиджич и бразильский форвард Джоване Элбер помогли «Баварии» выиграть Лигу чемпионов в 2001 году.

— Очень здорово, что мы снова стали частью большой баварской семьи. Мы выиграли все, что только можно было выиграть. Возможность рассказывать по всему миру о том, почему этот клуб является особенным — большая честь для меня, — заявил чемпион мира и Европы Лизаразю, защищавший цвета «Баварии» в 1997 — 2006 годах.

Элбер в свою очередь подчеркнул, что помимо португальского, испанского, немецкого и итальянского (которыми футболист уже владеет), ему теперь нужно выучить и английский язык.