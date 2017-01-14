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14 января 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Наполи» подпишет новый контракт с Мертенсом со специальным пунктом для клубов из Китая

«Наполи» в ближайшее время может подписать новый контракт с полузащитником Дрисом Мертенсом.

Как утверждает Sky Sports, новый договор будет включать в себя сумму отступных в размере 35 миллионов евро для клубов Европы и 50 миллионов евро для клубов Китая. Нынешнее соглашение 29-летнего бельгийца рассчитано до июня 2018 года. В текущем сезоне Мертенс сыграл в 23 матчах, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.

Напомним, что за прошлый год в чемпионат Китая перебрались многие известные игроки. Например, Оскар, Халк, Джексон Мартинес, Грациано Пелле, Рамирес, Карлос Тевес. Всем футболистам были предложены контракты с высокой зарплатой.

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