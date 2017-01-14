«Вест Хэм» готов продать Фегули за 9 миллионов фунтов стерлингов
«Рома» не оставляет попыток заполучить вингера «Вест Хэма» Софьяна Фегули, сообщает Sky Sports.
Итальянский клуб хочет арендовать 27-летнего алжирца до конца сезона, однако «молотобойцы» хотят сразу продать игрока. Английская команда хочет получить за своего игрока не менее 9 фунтов стерлингов несмотря на то, что хавбек перебрался в стан «Вест Хэма» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне Фегули сыграл в 16 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
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