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14 января 2017, 11:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касорла вернётся из лазарета «Арсенала» через 2,5 месяца

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник команды Санти Касорла сможет вернуться на поле через примерно через 2,5 месяца, сообщает Goal.

В начале декабря 31-летний испанский футболист перенёс операцию на правой лодыжке. Сообщалось, что его возвращение на поле ожидается в начале марта, однако теперь стало известно, что ему потребуется на восстановление больше времени. Тем не менее Венгер подчеркнул, что «Арсенал» рассчитывает на то, что Санти ещё поможет команде в текущем сезоне.

Касорла получил травму ахилла в матче группового этапа Лиги чемпионов с болгарским «Лудогорцем» (6:0) 19 октября и после этого на поле не выходил. В текущем сезоне хавбек сыграл за «канониров» 11 матчей, забил два гола и отдал три голевых паса.

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