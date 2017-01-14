«Севилья» и «Реал» выдадут новый спектакль

14 января, суббота

15.00. ЛЕГАНЕС — АТЛЕТИК.

Среди всех участников испанской примеры эти две команды — единственные, никогда не игравшие друг с другом. «Атлетик» не пропустил ни одного сезона в примере (как и еще «Барселона» с «Реалом»), «Леганес» же впервые пробился в элитную лигу, а в кубковых турнирах жребий не сводил эти команды. «Атлетику» предстоит дебютировать в Леганесе спустя лишь два с половиной дня после тяжелого матча на «Камп Ноу». Битва против «Барселоны» отняла у басков много сил, которых теперь может не хватить. Однако и у «Леганеса» есть серьезные проблемы — шестеро футболистов травмированы, один дисквалифицирован (Бустинса), а еще двое не смогут выйти на поле по условиям их аренды из «Атлетика» (это Унаи и Эррерин).

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 3,26 Н — 3,14 П2 — 2,35.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 18, 14.01.2017, 18:15 -:- Барселона Лас-Пальмас

18.15. БАРСЕЛОНА — ЛАС-ПАЛЬМАС.

Редкий случай — у «Барселоны» нет ни единой потери в составе. Луису Энрике открываются большие просторы для ротации состава, что будет весьма кстати после кубковой игры с «Атлетиком». Стоит ждать возвращения в стартовый состав тер Штегена, Маскерано и Ракитича. Возможно, что еще и Андре Гомеша и Диня. Вот только для звездной тройки форвардов «Барсы» хотя бы примерно равноценной замены нет и в помине. Между тем у «Лас-Пальмаса» отдохнули многие лидеры, пропускавшие кубковый матч с «Атлетико», который островитяне неожиданно выиграли в гостях 3:2. Канарская команда достойно сопротивлялась «Барселоне» в обоих матчах прошлого сезона и оба раза уступила с минимальным счетом 1:2.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,11 Н — 9,79 П2 — 20,00.

20.30. АТЛЕТИКО — БЕТИС.

Стоило восстановиться после травмы Хоакину, как «Бетис» потерял из-за повреждения другого важного футболиста группы атаки — Санабрию. Вдобавок у «огурцов» сразу два футболиста получили по пятой желтой карточке в прошлом туре и потому не сыграют — Петрос и Бруно Гонсалес. Так что логично предсказать в этом матче достаточно уверенную победу «Атлетико», у которого раззабивался Гризманн. Француз отличался голами во всех трех матчах со старта года.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,23 Н — 6,01 П2 — 14,00.

22.45. ДЕПОРТИВО — ВИЛЬЯРРЕАЛ.

«Вильярреал» в этом сезоне великолепно играет против испанских участников еврокубков, но редко выигрывает гостевые матчи против середняков типа «Депортиво». Между тем тренер Фран Эскриба в последние две недели был вынужден обходиться весьма короткой скамейкой при плотном графике матчей. В дополнение к давно отсутствующим Черышеву, Сольдадо и Бакамбу выбыл на несколько недель Мусаккьо, а Жауме Коста дисквалифицрован. У «Депортиво» же главная проблема — отсутствие Хуанфрана, получившего красную карточку в прошлом туре.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,80 Н — 3,15 П2 — 2,67.

15 января, воскресенье

14.00. ВАЛЕНСИЯ — ЭСПАНЬОЛ.

У «Валенсии» по-прежнему катастрофическая ситуация с обороной. Абденнур уехал на Кубок Африки, Гарай и Сикейра едва ли успеют восстановиться от травм, а вдобавок перебрал желтых карточек Мангала. У «Эспаньола» потерь в принципе больше, но они распределены между разными линиями, а оттого не столь проблематичны. Отметить стоит возможное отсутствие вратаря Диего Лопеса и неизбежную потерю Пьятти. Самый низкорослый футболист чемпионата возглавляет сейчас список лучших ассистентов чемпионата, но сыграть в этом туре Пьятти не сможет по условиям его аренды из «Валенсии».

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,93 Н — 3,57 П2 — 3,95.

18.15. СЕЛЬТА — АЛАВЕС.

«Алавес» занимает в чемпионате седьмое место по количеству очков в гостевых матчах. Причем особенно успешно баски выступают против наиболее сильных соперников — победы на «Камп Ноу» и «Мадригале», ничьи на «Висенте Кальдероне» и «Сан-Мамесе». В общем, «Сельте» предстоит весьма тяжелое испытание надежной обороной и быстрыми контратаками «Алавеса».

Прогноз «СЭ» — 0:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,69 Н -3,57 П2 — 3,95.

20.30. СПОРТИНГ — ЭЙБАР.

Недавно «Эйбар» дважды обыграл «Спортинг» в кубковых матчах. Однако хихонцы из-за раннего вылета из Кубка получили более свободный график игр, тогда как «Эйбар» проводит по два матча в неделю. Это тяжеловато для скромной баскской команды и нельзя исключать, что «Эйбар» столкнется в январе-феврале с проблемами с физической готовностью. «Споринг» же довольно успешно играет в домашних полях и нацелен только на победу, без которой астурийцам не выбраться в этом туре из зоны вылета.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,82 Н — 3,19 П2 — 2,62.

20.30. ГРАНАДА — ОСАСУНА.

Два безнадежных аутсайдера наконец получают хорошие шансы разжиться очками — благодаря встрече друг с другом. Фактор своего поля делает «Гранаду» однозначным фаворитом матча, однако у красно-белых куда больше травм, а вдобавок еще и Карсела-Гонсалес и Ангбан уехали на Кубок Африки.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,00 Н — 3,41 П2 — 3,89.

22.45. СЕВИЛЬЯ — РЕАЛ.

Эта встреча обладателей двух верхних строчек турнирной таблицы! В четверг вечером «Севилье» не хватило одной минуты, чтобы прервать беспроигрышную серию команды Зинедина Зидана в ответном кубковом матче. Но гол Карима Бензема на любимой для «Реала» 93-й минуте позволил мадридцам вырвать ничью 3:3 и достигнуть рубежа в 40 матчей без поражений — это новый абсолютный рекорд испанского футбола! В кубковой игре тренеры предоставили отдых нескольким ключевым футболистам — это Криштиану Роналду и Модрич у «Реала» и Мариано, Нзонзи и Франко Васкес у «Севильи».

Особое внимание будет приковано к воспитаннику «Севильи» Серхио Рамосу. Капитан «Реала» в четверг забил пенальти в ворота «Севильи» в стиле Паненки, после чего Рамос решил позлить фанатский сектор «Севильи». Сначала Серхио показал жестами, что не слышит их, а потом повернулся спиной и указал руками на свою фамилию на спине. Фанаты «Севильи» ответили защитнику «Реала» громким скандированием «Рамос, умри».

Новая битва на «Рамон Санчес Писхуане» обещает быть не менее захватывающей, чем кубковые 3:3."Севилья выиграла в этом сезоне 8 из 10 домашних матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. Исключениями были встречи с «Барселоной» и «Ювентусом», причем в обоих этих матчах «Севилья» открывала счет. Если «Реал» сможет победить на «Рамон Санчес Писхуане», то судьбу чемпионского титула можно будет считать во многом предрешенной.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 3,65 Н — 3,78 П2 — 1,96.

16 января, понедельник

22.45. МАЛАГА — РЕАЛ СОСЬЕДАД.

У обеих команд эпидемия травм, так что соперникам в какой-то степени повезло, что сейчас они встречаются с коллегами по несчастьям — больше шансов на очки. «Реал Сосьедад» смотрится в этом сезоне намного солиднее, но «Малага» в первом домашнем матче с новым тренером Марсело Ромеро рассчитывает на победу. «Анчоусам» может помочь и то, что они равно вылетели из Кубка и имели вдвое больше времени на подготовку к матчу.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,45 Н — 3,28 П2 — 2,96.