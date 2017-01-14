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14 января 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» не планирует усиление команды зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что не планирует крупных сделок в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что доволен текущим составом. На данный момент «Сити» идет на четвертом месте в чемпионате Англии, одержав 13 побед в 20 встречах.

— Я доволен той командой, что у меня есть, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Все может измениться, конечно, если у нас будет травма или просто появиться интересное предложение. Но, думаю, этого не произойдет. Я счастлив работать с теми игроками, что есть.

Манчестер Сити
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