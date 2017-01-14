«Манчестер Сити» не планирует усиление команды зимой

Специалист отметил, что доволен текущим составом. На данный момент «Сити» идет на четвертом месте в чемпионате Англии, одержав 13 побед в 20 встречах.

— Я доволен той командой, что у меня есть, — цитирует Goal.com Гвардьолу. — Все может измениться, конечно, если у нас будет травма или просто появиться интересное предложение. Но, думаю, этого не произойдет. Я счастлив работать с теми игроками, что есть.