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14 января 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» просит применить санкции к Серхио Рамосу

Руководство «Севильи» намерено попросить профессиональную футбольную лигу Испании (LFP) обратиться к федерации футбола страны (RFEF) относительно защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Андалусский клуб требует применить к Рамосу санкции за его жесты, показанные в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами.

«Севилья» решила официально просить LFP обратиться к RFEF и комиссии по борьбе с насилием, чтобы обратили внимание на жесты Рамос, когда он праздновал свой гол, — говорится в официальном заявлении клуба.

Одновременно «Севилья» отметила, что осуждает оскорбления некоторых болельщиков в адрес Рамоса по ходу матча, окончившегося ничьей (3:3) и выходом «Реала» в четвертьфинал.

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