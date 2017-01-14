«Севилья» просит применить санкции к Серхио Рамосу
Руководство «Севильи» намерено попросить профессиональную футбольную лигу Испании (LFP) обратиться к федерации футбола страны (RFEF) относительно защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.
Андалусский клуб требует применить к Рамосу санкции за его жесты, показанные в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между этими командами.
«Севилья» решила официально просить LFP обратиться к RFEF и комиссии по борьбе с насилием, чтобы обратили внимание на жесты Рамос, когда он праздновал свой гол, — говорится в официальном заявлении клуба.
Одновременно «Севилья» отметила, что осуждает оскорбления некоторых болельщиков в адрес Рамоса по ходу матча, окончившегося ничьей (3:3) и выходом «Реала» в четвертьфинал.
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