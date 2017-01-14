Тевес объяснил, почему ушёл из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа»
Аргентинский нападающий Карлос Тевес заявил, что принял решение перейти из «Бока Хуниорс» в китайский «Шанхай Шэньхуа»
из-за постоянного давления, которое испытывал на родине.
В Китае 32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.
«Спасибо болельщикам «Бока Хуниорс» за ту поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок любимого клуба. Однако на этот трансфер я согласился
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter