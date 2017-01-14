Тевес объяснил, почему ушёл из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа»

В Китае 32-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.



«Спасибо болельщикам «Бока Хуниорс» за ту поддержку и любовь, которую мне оказывали. Я не прощаюсь с вами. Решение уйти далось мне тяжело. Трудно осознавать, что я больше не игрок любимого клуба. Однако на этот трансфер я согласился из-за различных жизненных обстоятельств. Очень тяжело каждый день ощущать то давление, которое испытывает каждый игрок «Бока Хуниорс», — приводит слова Тевеса Mundo Deportivo.