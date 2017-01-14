Пайет в сентябре получил £ 1 млн в качестве бонуса за верность «Вест Хэму»

29-летний полузащитник получил дополнительно около £ 1 млн в качестве бонуса за верность, сообщает The Telegraph.



На этой неделе главный тренер «молотобойцев» Славен Билич заявил, что Пайет больше не хочет играть за лондонский клуб, а потому не будет тренироваться вместе с остальной командой. Позже появилась информация, что «Вест Хэм» всё же принял решение продать Пайета в январе и оценивает его трансферную стоимость в £ 40 млн.



В феврале 2016 года Пайет подписал новый 5-летний контракт с «Вест Хэмом», став самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.