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14 января 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пайет в сентябре получил £ 1 млн в качестве бонуса за верность «Вест Хэму»

Руководство «Вест Хэм Юнайтед» в сентябре 2016 года поощрило лидера команды француза Димитри Пайета за то, что он принял решение остаться в клубе.

29-летний полузащитник получил дополнительно около £ 1 млн в качестве бонуса за верность, сообщает The Telegraph.

На этой неделе главный тренер «молотобойцев» Славен Билич заявил, что Пайет больше не хочет играть за лондонский клуб, а потому не будет тренироваться вместе с остальной командой. Позже появилась информация, что «Вест Хэм» всё же принял решение продать Пайета в январе и оценивает его трансферную стоимость в £ 40 млн.

В феврале 2016 года Пайет подписал новый 5-летний контракт с «Вест Хэмом», став самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба.

Вест Хэм Юнайтед
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