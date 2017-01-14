«Лилль» и «Сент-Этьен» не выявили победителя

«Лилль» на своем официальном сайте объявил, что в ближайшее время может быть выкуплен бизнесменом Жераром Лопесом, который ранее владел командой «Формулы-1» «Лотус». Лопес подписал так называемое соглашение о намерениях с президентом «Лилля» Мишелем Сейду.