«Лилль» и «Сент-Этьен» не выявили победителя
«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в матче 20-тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и закончилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте гости вышли вперёд благодаря мячу нападающего Ромена Амума, но на 71-й минуте его коллега по амплуа Николя де Превиль сравнял счёт и принёс хозяевам одно очко.
«Лилль» набрал 22 балла и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата, «Сент-Этьен» (27 очков) занимает 8-е место.
|13.01.2017 22:45
|основной раунд: 20-й тур
|Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
|Лилль
|1:1
|Сент-Этьен
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Патрик Колло
|Кристоф Гальтье
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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