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14 января 2017, 0:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лилль» и «Сент-Этьен» не выявили победителя

«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в матче 20-тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и закончилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте гости вышли вперёд благодаря мячу нападающего Ромена Амума, но на 71-й минуте его коллега по амплуа Николя де Превиль сравнял счёт и принёс хозяевам одно очко.

«Лилль» набрал 22 балла и идёт на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата, «Сент-Этьен» (27 очков) занимает 8-е место.

13.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Лилль 1:1 Сент-Этьен
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Патрик Колло Кристоф Гальтье
Голы
71′ Николя Де Превиль 12
21 Ромен Амума 17′
Составы
Винсент Эньеама 1
Себастьян Коршья 2
Франк Берья 18
Адама Сумаоро 23
Марко Баша 25
Юнусс Санкаре 4
Ибраим Амаду 6
Маркуш Лопеш 17
Эдер 19
80′ Мартен Террье 28
Морган Амальфитано 10
70′ Ясин Бензиа 9
Николя Де Превиль 12
30 Жесси Мулен
2 Кевин Теофиль-Катрин
3 Пьер-Ив Полома 44′
24 Лоик Перрен
25 Кевин Малькюи
7 Бриан Дабо 32′
14 Жордан Верету 65′
21 Ромен Амума
22 Кевин Монне-Паке
18 Фабьен Лемуан 83′
17 Уле Сельнес
9 Нолан Ру 77′
32 Амиду Кейта
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
6 Угловые 4
14 Фолы 14
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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