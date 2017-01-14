С. Ребров: Для Ярмоленко самое время перейти в другой клуб

«Я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует игру “Динамо”. Что будет с ним дальше? Для него сейчас самое время перейти в другой клуб. Я думаю, что он заслужил уйти не бесплатно.



Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, меня многие тренеры спрашивали о его характере, и я всегда давал только положительные характеристики Ярмоленко, ведь я его очень хорошо знаю. Ситуацию по его трансферу решать только президенту и самому Ярмоленко», — цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».