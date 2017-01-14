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14 января 2017, 0:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

С. Ребров: Для Ярмоленко самое время перейти в другой клуб

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров посоветовал нападающему команды Андрею Ярмоленко сменить команду в текущее трансферное окно.

Главный тренер киевского Динамо Сергей <span class=error>Ребров</span> посоветовал нападающему команды Андрею Ярмоленко сменить команду в текущее трансферное окно. Увеличить
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«Я никогда не откажусь от такого игрока, как Ярмоленко, ведь он характеризует игру “Динамо”. Что будет с ним дальше? Для него сейчас самое время перейти в другой клуб. Я думаю, что он заслужил уйти не бесплатно.

Я ездил в Англию, ездил в Швейцарию, меня многие тренеры спрашивали о его характере, и я всегда давал только положительные характеристики Ярмоленко, ведь я его очень хорошо знаю. Ситуацию по его трансферу решать только президенту и самому Ярмоленко», — цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».

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