«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Согласно источнику, португальский специалист хочет обезопасить команду от вероятного перехода голкипера в «Реал». В связи с этим «красные дьяволы» предложат испанцу контракт до 2020 года и увеличат недельный оклад футболиста на 20 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, по новому контракту 26-летний вратарь будет получать 200 тысяч в неделю.