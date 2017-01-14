Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28423406/
14 января 2017, 0:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт вратаря Давида де Хеа, информирует The Sun.

Согласно источнику, португальский специалист хочет обезопасить команду от вероятного перехода голкипера в «Реал». В связи с этим «красные дьяволы» предложат испанцу контракт до 2020 года и увеличат недельный оклад футболиста на 20 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, по новому контракту 26-летний вратарь будет получать 200 тысяч в неделю.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Лингард договорился о продлении контракта с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард договорился о продлении контракта с клубом. Как сообщает Sky Sports, новый контракт 24-летнего хавбека рассчитан до 2021 года. В нем предусмотрена опция автоматического продления еще на сезон.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Издевательство над гимном России: скандал на МЧМ-2017

Наши хоккеистки избили сборную Чехии

Великий "Зубастик" просто в шоке