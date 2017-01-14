«Манчестер Юнайтед» предложит де Хеа новый контракт с зарплатой 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обратился к руководству клуба с просьбой продлить контракт вратаря Давида де Хеа, информирует The Sun.
Согласно источнику, португальский специалист хочет обезопасить команду от вероятного перехода голкипера в «Реал». В связи с этим «красные дьяволы» предложат испанцу контракт до 2020 года и увеличат недельный оклад футболиста на 20 тысяч фунтов стерлингов. Таким образом, по новому контракту 26-летний вратарь будет получать 200 тысяч в неделю.
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