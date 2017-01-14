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14 января 2017, 0:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Витселя

Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштану Роналду, встретился с президентом клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Хао Хайдунем, информирует Goal.com. Цель визита португальца в Китай не сообщается, но на встрече Мендеш вручил Хайдуню футболку с подписью своего самого именитого клиента.

Напомним, что зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. По информации «СЭ», сине-бело-голубые заработали на продаже бельгийца 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

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