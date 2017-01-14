Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Витселя
Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштану Роналду, встретился с президентом клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Хао Хайдунем, информирует Goal.com. Цель визита португальца в Китай не сообщается, но на встрече Мендеш вручил Хайдуню футболку с подписью своего самого именитого клиента.
Напомним, что зимой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. По информации «СЭ»,
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