Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28423276/
13 января 2017, 23:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Экс-хавбек сборной Италии объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Вероны» Энцо Мареска расторг контракт с клубом, после чего объявил о завершении карьеры. Согласно итальянским СМИ, 36-летний экс-игрок сборной Италии намерен в ближайшее время начать тренерскую карьеу.

Мареска является чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Также вместе с «Севильей» хавбек дважды выигрывал Кубок УЕФА, по одному разу Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании.

Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Издевательство над гимном России: скандал на МЧМ-2017

Наши хоккеистки избили сборную Чехии

Великий "Зубастик" просто в шоке