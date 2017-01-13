Экс-хавбек сборной Италии объявил о завершении карьеры

Мареска является чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Также вместе с «Севильей» хавбек дважды выигрывал Кубок УЕФА, по одному разу Суперкубок Европы, Кубок Испании и Суперкубок Испании.