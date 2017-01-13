Мойес: Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в «Сандерленде»
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес отреагировал на слова полузащитника команды Джермейна Ленса. Нидерландский футболист ранее заявил, что вылет «чёрных котов» из АПЛ облегчил бы для него переход в «Фенербахче», за который он выступает на правах аренды.
«Его слова позорны и неуважительны по отношению к клубу, который владеет правами на него. Не мог себе представить, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter