Мойес: Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в «Сандерленде»

«Его слова позорны и неуважительны по отношению к клубу, который владеет правами на него. Не мог себе представить, что кто-то скажет подобное о команде, за которую он играл. Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в “Сандерленде”. Думаю, это вряд ли произойдёт», — цитирует Мойеса Sky Sports.