Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28423213/
13 января 2017, 23:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойес: Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в «Сандерленде»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес отреагировал на слова полузащитника команды Джермейна Ленса. Нидерландский футболист ранее заявил, что вылет «чёрных котов» из АПЛ облегчил бы для него переход в «Фенербахче», за который он выступает на правах аренды.

«Его слова позорны и неуважительны по отношению к клубу, который владеет правами на него. Не мог себе представить, что кто-то скажет подобное о команде, за которую он играл. Не знаю, нужен ли теперь Ленс кому-то в “Сандерленде”. Думаю, это вряд ли произойдёт», — цитирует Мойеса Sky Sports.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ленс: Вылет «Сандерленда» из АПЛ многое облегчил бы для меня

Полузащитник «Сандерленда» Джермейн Ленс, выступающий на правах аренды за «Фенербахче», заявил, что вылет «чёрных котов» из английской Премьер-лиги помог бы ему перейти в турецкий клуб на постоянной основе. «Сандерленд» после 20 туров идёт на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России