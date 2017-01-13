Китайский клуб предложил Диего Косте контракт с зарплатой € 35 млн в год

Один из местных клубов готов платить футболисту сборной Испании € 35 млн в год, информирует Sky Sports. Владелец лондонской команды Роман Абрамович не хочет продавать игрока.



Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Нападающий жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у Диего проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле. Конте поддержал медицинский персонал, что привело к конфликту между ним и Костой.



Наставник «Челси» решил не включать форварда в заявку на матч с «Лестер Сити», который пройдёт завтра, 14 января.