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13 января 2017, 22:22 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фанатский сектор на арене «Севильи» может быть закрыт из-за поведения болельщиков

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Руководство испанской примеры направило в комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) жалобу на агрессивное поведение болельщиков «Севильи» во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны, сообщается на официальном сайте испанской лиги; севильский клуб может быть наказан временным закрытием фанатского сектора на домашней арене.

Жалоба, как сообщает AP, была направлена в связи с оскорблениями болельщиками «Севильи» капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса в игре между этими командами, которая прошла в четверг на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась вничью со счетом 3:3. В ¼ финала прошел мадридский клуб, одержавший в первом матче победу со счетом 3:0. Рамос, являющийся воспитанником «Севильи», в ответной встрече забил второй мяч своей команды, реализовав пенальти на 83-й минуте.

После того, как Рамос отличился, фанаты «Севильи» стали показывать ему неприличные жесты, а также распевали оскорбительные песни и речевки в адрес футболиста и его родственников. Как отмечает Marca, со стороны болельщиков было отчетливо слышно скандирование «смерть Рамосу», а фотографы также запечатлели пустую бутылку, которая была брошена с трибуны в капитана «Реала».

Запись об инциденте была занесена в протокол матча. По регламенту за подобные проступки «Севилье» грозит закрытие фанатского сектора на домашней арене.

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