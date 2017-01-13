У Погба появился собственный эмодзи в «Твиттере»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом английской
Премьер-лиги, у которого появился собственный эмодзи в «Твиттере».
Эмодзи, посвящённое Погба, появилось в «Твиттере» в преддверии матча 21-го тура английской
Использовать этот эмодзи болельщики смогут до матча манкунианцев с «Лестер Сити», который состоится 5 февраля. Для его использования в «Твиттере» необходимо написать #pogba.
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