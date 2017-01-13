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13 января 2017, 22:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

У Погба появился собственный эмодзи в «Твиттере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом английской Премьер-лиги, у которого появился собственный эмодзи в «Твиттере».

Эмодзи, посвящённое Погба, появилось в «Твиттере» в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Использовать этот эмодзи болельщики смогут до матча манкунианцев с «Лестер Сити», который состоится 5 февраля. Для его использования в «Твиттере» необходимо написать #pogba.

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