У Погба появился собственный эмодзи в «Твиттере»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» согласился с мнением, что у него и наставника красных Юргена Клоппа есть общие черты характера, но при этом дал понять, что он более спокойный, нежели его немецкий коллега.