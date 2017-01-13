Ленс: Вылет «Сандерленда» из АПЛ многое облегчил бы для меня

«Я хотел бы на долгие годы остаться в “Фенербахче”, но не всё зависит от меня. Надеюсь, что смогу стать полноценным игроком клуба. Вылет “Сандерленда” из АПЛ многое облегчил бы для меня», — приводит слова Ленса Daily Express.