Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28422812/
13 января 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ленс: Вылет «Сандерленда» из АПЛ многое облегчил бы для меня

Полузащитник «Сандерленда» Джермейн Ленс, выступающий на правах аренды за «Фенербахче», заявил, что вылет «чёрных котов» из английской Премьер-лиги помог бы ему перейти в турецкий клуб на постоянной основе. «Сандерленд» после 20 туров идёт на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я хотел бы на долгие годы остаться в “Фенербахче”, но не всё зависит от меня. Надеюсь, что смогу стать полноценным игроком клуба. Вылет “Сандерленда” из АПЛ многое облегчил бы для меня», — приводит слова Ленса Daily Express.

Фенербахче
Новости Матчи Состав Статистика
Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Фанатский сектор на арене «Севильи» может быть закрыт из-за поведения болельщиков

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Руководство испанской примеры направило в комитет по проведению соревнований Королевской федерации футбола Испании (RFEF) жалобу на агрессивное поведение болельщиков «Севильи» во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны, сообщается на официальном сайте испанской лиги; севильский клуб может быть наказан временным закрытием фанатского сектора на домашней арене.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России