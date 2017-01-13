Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28422741/
13 января 2017, 21:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Форвард «Челси» Диего Коста пропустит матч с «Лестером» из-за ссоры с Конте

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Форвард «Челси» Диего Коста пропустит матч чемпионата Англии по футболу с «Лестером» из-за ссоры с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает Telegraph.

По данным британского издания, Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер «Челси» решил не включать Косту на игру с «Лестером».

Также стало известно, что 28-летний нападающий получил предложение о переходе из Китая, где ему предлагают 30 миллионов фунтов в год.

Матч «Лестера» и «Челси» состоится в субботу. После 20 туров команда Конте лидирует в чемпионате Англии, опережая на пять очков ближайшего преследователя — «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах чемпионата Англии.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Челси» заплатил аdidas £ 67 млн за досрочное расторжение контракта

Английский футбольный клуб «Челси» заплатил немецкому производителю спортивной одежды и экипировки аdidas £ 67 млн (€ 76,8 млн) в качестве компенсации за досрочное расторжение спонсорского контракта, сообщает Associated Press.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной