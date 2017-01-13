Форвард «Челси» Диего Коста пропустит матч с «Лестером» из-за ссоры с Конте

По данным британского издания, Коста не тренировался с командой последние три дня после ссоры с тренером по физподготовке клуба Хулио Тоусом и Конте. В результате главный тренер «Челси» решил не включать Косту на игру с «Лестером».

Также стало известно, что 28-летний нападающий получил предложение о переходе из Китая, где ему предлагают 30 миллионов фунтов в год.

Матч «Лестера» и «Челси» состоится в субботу. После 20 туров команда Конте лидирует в чемпионате Англии, опережая на пять очков ближайшего преследователя — «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Коста забил 14 голов в 19 матчах чемпионата Англии.