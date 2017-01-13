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13 января 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Луис Энрике: Продление контракта с Месси? «Барселоне» некуда спешить

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси должны пройти при минимальном участии общественности. Ранее сообщалось, что аргентинец уведомил руководителей клуба о желании перейти в другую команду.

— Важно, чтобы переговоры о продлении контракта Лионеля проходили при минимальном участии общественности, — цитирует Marca Энрике. — Темп переговоров будет определять руководство клуба и сам футболист.

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