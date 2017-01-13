«Шаньдун Лунэн» сделает предложение полузащитнику «ПСЖ» Матюиди

По данным источника, китайский клуб готов предложить 29-летнему футболисту € 40 млн за два года.



Действующий контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2018 года, и парижский клуб предложил ему продлить соглашение до 2020 года.

Летом 2016 года Матюиди был близок к переходу в «Ювентус», но президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не отпустил игрока.