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13 января 2017, 21:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шаньдун Лунэн» сделает предложение полузащитнику «ПСЖ» Матюиди

В ближайшее время полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди получит предложение из Китая. Приобрести игрока сборной Франции хочет «Шаньдун Лунэн», сообщает TF1.

По данным источника, китайский клуб готов предложить 29-летнему футболисту € 40 млн за два года.

Действующий контракт игрока с «ПСЖ» истекает в июне 2018 года, и парижский клуб предложил ему продлить соглашение до 2020 года.
Летом 2016 года Матюиди был близок к переходу в «Ювентус», но президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не отпустил игрока.

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