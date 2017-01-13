«Челси» заплатил аdidas £ 67 млн за досрочное расторжение контракта

В октябре «Челси» заключил спонсорский контракт с Nike, который станет официальным поставщиком спортивной экипировки синих с сезона-2017/18.



Около £ 8 млн (порядка € 9 млн) «Челси» стоило увольнение с поста главного тренера команды Жозе Моуринью в декабре 2015 года.