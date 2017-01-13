«Челси» заплатил аdidas £ 67 млн за досрочное расторжение контракта
Английский футбольный клуб «Челси» заплатил немецкому производителю спортивной одежды и экипировки аdidas £ 67 млн (€ 76,8 млн) в качестве компенсации за досрочное расторжение спонсорского контракта, сообщает Associated Press.
В октябре «Челси» заключил спонсорский контракт с Nike, который станет официальным поставщиком спортивной экипировки синих с сезона-2017/18.
Около £ 8 млн (порядка € 9 млн) «Челси» стоило увольнение с поста главного тренера команды Жозе Моуринью в декабре 2015 года.
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