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13 января 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» заплатил аdidas £ 67 млн за досрочное расторжение контракта

Английский футбольный клуб «Челси» заплатил немецкому производителю спортивной одежды и экипировки аdidas £ 67 млн (€ 76,8 млн) в качестве компенсации за досрочное расторжение спонсорского контракта, сообщает Associated Press.

В октябре «Челси» заключил спонсорский контракт с Nike, который станет официальным поставщиком спортивной экипировки синих с сезона-2017/18.

Около £ 8 млн (порядка € 9 млн) «Челси» стоило увольнение с поста главного тренера команды Жозе Моуринью в декабре 2015 года.

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