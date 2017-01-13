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13 января 2017, 21:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Депортиво» арендовал до конца сезона футболиста «Бенфики» Олу Джона

МОСКВА, 13 янв — Р-Спорт. Голландский нападающий Ола Джон, права на которого принадлежат португальской «Бенфике», на правах аренды перешел в испанский «Депортиво», сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Ла-Коруньи.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня, при этом у «Депортиво» будет возможность выкупить права на 24-летнего футболиста.

Джон перешел в «Бенфику» в 2012 году из голландского «Твенте», но так и не смог закрепиться в основном составе португальского клуба. С 2014 года форвард на правах аренды выступал за немецкий «Гамбург» и английские «Рединг» и «Вулверхэмптон».

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