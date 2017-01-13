«Барселона» уволила директора после его слов в адрес Месси
«Барселона» уволила с поста директора Пере Гратакоса, сообщает
пресс-служба каталонцев.
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Видимо, что-то случилось...
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Это случилось после того, как специалист ранее сообщил, что нападающий команды Лионель Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде,. Накануне Гратакос в одном из интервью сообщил: «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".
Официальный сайт каталонского клуба объяснил увольнение специалиста следующим образом: «Гратакос был освобождён от должности директора за то, что публично высказал своё личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба».
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