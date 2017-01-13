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13 января 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» уволила директора после его слов в адрес Месси

«Барселона» уволила с поста директора Пере Гратакоса, сообщает пресс-служба каталонцев.

Испанская Барселона уволила своего директора Пере Гратакоса который ранее сообщил что нападающий команды <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> не был бы так хорош без своих партнёров по команде сообщает <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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Это случилось после того, как специалист ранее сообщил, что нападающий команды Лионель Месси не был бы так хорош без своих партнёров по команде,. Накануне Гратакос в одном из интервью сообщил: «Барселона» — это не только Месси. Он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других футболистов Лионель не был бы таким хорошим игроком".

Официальный сайт каталонского клуба объяснил увольнение специалиста следующим образом: «Гратакос был освобождён от должности директора за то, что публично высказал своё личное мнение, которое не совпадает с интересами клуба».

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